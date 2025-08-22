Polizei Bochum

POL-BO: Fahndung nach Patrick L. aus Herne

Bochum, Herne, Gelsenkirchen, Siegen (ots)

Die Polizei fahndet aktuell nach Patrick L. (32) und bittet um Hinweise auf seinen momentanen Aufenthaltsort. Es gibt Bezüge nach Siegen.

Am Donnerstag, 21. August, gegen 12.45 Uhr ist der 32-Jährige bei einem durch LWL-Personal begleiteten Spaziergang im unmittelbaren Umfeld des Maßregelvollzugs an der Wilhelmstraße in Herne zu Fuß in Richtung Gelsenkirchen geflüchtet. Der Gesuchte ist dort wegen in der Vergangenheit verübter Gewaltdelikte untergebracht.

Patrick L. ist 175 cm groß, hat eine normale bis sportliche Figur und kurze, dunkelblonde Haare. Zuletzt trug er einen schwarzen Hoodie, eine Jogginghose mit blauen Applikationen sowie schwarze Trainingsschuhe und eine schwarze Bauchtasche.

Wer dem Gesuchten begegnet, soll ihn nicht ansprechen und den Polizeinotruf 110 verständigen.

Weitere Informationen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erteilt werden.

