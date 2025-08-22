PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Fahndung nach Patrick L. aus Herne

Ein Dokument

Bochum, Herne, Gelsenkirchen, Siegen (ots)

Die Polizei fahndet aktuell nach Patrick L. (32) und bittet um Hinweise auf seinen momentanen Aufenthaltsort. Es gibt Bezüge nach Siegen.

Am Donnerstag, 21. August, gegen 12.45 Uhr ist der 32-Jährige bei einem durch LWL-Personal begleiteten Spaziergang im unmittelbaren Umfeld des Maßregelvollzugs an der Wilhelmstraße in Herne zu Fuß in Richtung Gelsenkirchen geflüchtet. Der Gesuchte ist dort wegen in der Vergangenheit verübter Gewaltdelikte untergebracht.

Patrick L. ist 175 cm groß, hat eine normale bis sportliche Figur und kurze, dunkelblonde Haare. Zuletzt trug er einen schwarzen Hoodie, eine Jogginghose mit blauen Applikationen sowie schwarze Trainingsschuhe und eine schwarze Bauchtasche.

Wer dem Gesuchten begegnet, soll ihn nicht ansprechen und den Polizeinotruf 110 verständigen.

Weitere Informationen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 11:41

    POL-BO: Polizei Bochum geht konsequent gegen illegales Tuning und unnötigen Lärm vor

    Bochum (ots) - Die Polizei geht konsequent gegen gefährliche Fahrmanöver, technisch manipulierte Fahrzeuge und damit verbundenen Lärm vor. Nach Hinweisen von Anwohnern kontrollierten die Einsatzkräfte am Donnerstagabend, 21. August, im Bereich der Bochumer Salzstraße. Dabei bemerkten sie einen Kleinkraftradfahrer (16, aus Bochum). Die Überprüfung ergab, dass ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 10:46

    POL-BO: Unbekannte brechen in Wanne mehrere Fahrzeuge auf

    Herne (ots) - In der Nacht vom 20. auf den 21. August (20 bis 6 Uhr) kam es in Herne zu mehreren versuchten und vollendeten Fahrzeugaufbrüchen. Noch unbekannte Täter hatten im Bereich der Ludwigstraße, der Straße "Am Freibad" sowie der Berliner Straße mindestens neun geparkte Fahrzeuge gewaltsam geöffnet und Gegenstände entwendet. Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 09:04

    POL-BO: Einbruch in Höntrop: Kripo bittet um Zeugenhinweise

    Bochum (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch in eine Wohnung am Donnerstag, 21. August, in Bochum-Höntrop. Es werden Zeugen gesucht. Der Täter hebelte gegen kurz vor 9 Uhr morgens eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Lindenstraße auf. Im Inneren traf er kurz darauf auf die Bewohnerin (92) und flüchtete unmittelbar. Die 92-Jährige blieb unverletzt. Der Einbrecher wird beschrieben als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren