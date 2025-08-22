Polizei Bochum

POL-BO: Unbekannte brechen in Wanne mehrere Fahrzeuge auf

Herne (ots)

In der Nacht vom 20. auf den 21. August (20 bis 6 Uhr) kam es in Herne zu mehreren versuchten und vollendeten Fahrzeugaufbrüchen.

Noch unbekannte Täter hatten im Bereich der Ludwigstraße, der Straße "Am Freibad" sowie der Berliner Straße mindestens neun geparkte Fahrzeuge gewaltsam geöffnet und Gegenstände entwendet.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

