POL-BO: Schulbeginn 2025 in Bochum, Herne und Witten: Achtung, i-Dötzchen!

Nicht mehr lange und die Sommerferien sind vorbei. Für zahlreiche i-Dötzchen bedeutet das den Beginn des ersten Schultages. Los geht es für die Erstklässler in Bochum, Herne und Witten am Donnerstag, 28. August. Die Polizei begleitet den Schulstart und gibt Informationen, um den Schulweg für die Kinder sicherer zu gestalten.

Im Jahr 2024 sind in Bochum, Herne und Witten insgesamt 23 Schulkinder auf dem Weg zu ihrer Schule verunglückt und verletzt worden. Jeder dieser Unfälle ist ein Unfall zu viel. Aus diesem Grund setzt sich das Team der Verkehrsunfallprävention zusammen mit weiteren Polizistinnen und Polizisten in der Zeit vom 27. August bis zum 5. September verstärkt für die Sicherheit der Schulkinder ein. Denn gerade in den ersten Wochen nach den Sommerferien ist es wichtig, die Kinder auf dem Schulweg gewissermaßen "an die Hand zu nehmen" und sie zu unterstützen.

Deshalb werden die Beamtinnen und Beamten im Bereich von Grundschulen tätig und trainieren mit den Erstklässlern zum Beispiel das sichere Verhalten als Fußgänger im Straßenverkehr. Dazu gehört das Überqueren einer Fahrbahn an sicheren Stellen, aber auch an gefährlichen Querungsstellen auf den Schulwegen. Das sichere Verhalten an Bushaltestellen ist ebenfalls ein Schwerpunktthema, genauso wie das Verhalten im öffentlichen Nahverkehr.

Zudem wird die Polizei im Bereich von Schulen verstärkt Geschwindigkeitsmessungen durchführen. Es wird auch überprüft, dass die Kinder in den Fahrzeugen der Eltern nur in zulässigen Sitzen transportiert werden und richtig angeschnallt sind. Mit Fahrradkontrollen im Bereich der Schulen werden die Beamtinnen und Beamten überprüfen, ob die Kinder mit verkehrssicheren Fahrrädern unterwegs sind. Hierbei wird insbesondere auf die Beleuchtung und die Funktionsfähigkeit der Bremsen geachtet.

Die Verkehrsunfallprävention appelliert an die Eltern und alle anderen Erwachsenen, sich ihrer Vorbildfunktion bewusst zu sein. Wenn sich die Erwachsenen richtig im Straßenverkehr verhalten, sowohl als Fahrzeugführer als auch als Fußgänger, werden sich die Kinder an ihren Vorbildern orientieren und sich auch richtig verhalten. Wir bitten die Eltern zudem ausdrücklich darum, sich an die Halt- und Parkverbote im Bereich von Schulen zu halten. Die Kinder müssen dann nicht vom sicheren Gehweg oder Radweg auf die gefährlichere Straße ausweichen. Durch die parkenden Fahrzeuge der Eltern (Stichwort "Eltern-Taxi") wird im Bereich des Schulweges außerdem die gute Sicht für die Kinder beim Überqueren der Straße unnötig verschlechtert. Die Polizei Bochum wünscht allen i-Dötzchen in Bochum, Herne und Witten viel Spaß an ihrem ersten Schultag!

Die Verkehrsunfallprävention/Opferschutz des Polizeipräsidiums Bochum ist an folgenden Terminen vor Ort:

1. Einschulung der i-Dötzchen am Donnerstag, 28. August 2025:

- Bochum: PHKin Downar steht an der Grundschule Laer in Bochum, Alte Wittener Str. 19 44803 Bochum, für Fragen der Medienvertreter zum Schulbeginn, zur Verfügung - Erreichbarkeit: 0174 4915895. - Herne: PHKin Waga-Paluch steht an der Ohmschule in Herne, Ohmstraße 2 in 44629 Herne, für Fragen der Medienvertreter zum Schulbeginn zur Verfügung - Erreichbarkeit: 0174 6807138. - Witten: PHK Krampen steht in Witten an der Crengeldanzschule, Crengeldanzstraße 60 in 58455 Witten, für Fragen der Medienvertreter zum Schulbeginn zur Verfügung - Erreichbarkeit: 0174 6934797.

2. Schulanfangsaktion der Netzwerkpartner Verkehr in Bochum: Die Verkehrswacht Bochum veranstaltet mit der Polizei Bochum, der BOGESTRA und der Verkehrsüberwachung der Stadt Bochum an der Grundschule Natorpschule eine Schulanfangsaktion für alle vier Jahrgangsstufen.

Termin: Freitag, 29. August 2025, zwischen 8 Uhr und 13 Uhr Ort: Natorpschule, Natorpstraße 51, 44795 Bochum Kontaktperson: Herr PHK Timo Rohde (Erreichbarkeit: 0174 8967201)

Gemeinsame Presseerklärung der Netzwerkpartner um ca. 10 Uhr.

3. Schulanfangsaktion der Netzwerkpartner Verkehr in Herne: Die Verkehrswacht Wanne-Eickel veranstaltet mit der Polizei Bochum, der HCR und der Verkehrsüberwachung der Stadt Herne an der Grundschule "Schule am Schloss" eine Schulanfangsaktion für alle vier Jahrgangsstufen.

Termin: Donnerstag, 4. September 2025, zwischen 8 Uhr und 13 Uhr Ort: Schule am Schloss, Lackmanns Hof 95, 44629 Herne Kontaktperson: Herr PHK Timo Rhode (Erreichbarkeit: 0174 8967201)

Gemeinsame Presseerklärung der Netzwerkpartner um ca. 10 Uhr.

