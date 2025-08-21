PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Schwerpunkteinsatz: Polizei zeigt Präsenz im Bochumer Stadtzentrum

Bochum (ots)

Mit starken Kräften haben die Bundespolizei Dortmund und die Polizei Bochum mit Unterstützung des Kommunalen Ordnungsdienstes und der Bogestra einen Schwerpunkteinsatz im Bochumer Stadtzentrum - insbesondere im Bereich des Hauptbahnhofs und des Bermudadreiecks - durchgeführt.

Der Einsatz lief am Mittwoch, 20. August, vom frühen Nachmittag bis in die Abendstunden.

Die Einsatzkräfte führten offene und verdeckte Streifen durch. Sie kontrollierten insgesamt 249 Personen. Die Polizistinnen und Polizisten schrieben mehrere Anzeigen, u.a. wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz. Zwei Personen waren ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs und mussten ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Insgesamt sprachen die Beamten 17 Platzverweise aus. In den Bussen und Bahnen wurden überdies zahlreiche Fahrgäste kontrolliert. Dabei stellten die Kontrolleurinnen und Kontrolleure elf Ticketverstöße fest.

Im Rahmen des Einsatzes bemerkten die Beamten eine Person, die im Bereich des Kortumparks mit Betäubungsmitteln handelte. Die Beamten führten eine Wohnungsdurchsuchung durch, wobei sie weitere Betäubungsmittel, Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie gefälschte Markenbekleidung sicherstellen konnten. Das Rauschgiftkommissariat (KK 14) führt die weiteren Ermittlungen. Passantinnen und Passanten nahmen den Schwerpunkteinsatz und die damit einhergehende offene Präsenz positiv auf. Die Einsatzkräfte führten zahlreiche Bürgergespräche und standen für Fragen zur Verfügung.

Die Bochumer Polizei wird an ihrem Präsenzkonzept festhalten und plant in Zukunft weitere Schwerpunkteinsätze dieser Art, um vor Ort ansprechbar zu sein und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger weiter zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 12:01

    POL-BO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

    Witten (ots) - Am Mittwoch, 13. August, kam es gegen 12.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Witten-Annen. Ein unbekannter Autofahrer flüchtete nach einem kurzen Wortgefecht von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Fahrer und bittet um Mithilfe. Eine 27-jährige Frau aus Witten war mit ihrem Auto auf der Annenstraße in Richtung Rüdinghausen ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:49

    POL-BO: Verkehrsunfall an der Kaiserstraße - 78-Jährige von Transporter erfasst

    Herne (ots) - Eine 78-jährige Hernerin zog sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 20. August, schwere Verletzungen zu. Die Frau war gegen 16 Uhr auf dem Gehweg der Kaiserstraße unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle Forell-/Kaiserstraße der Linie 323 wurde die Fußgängerin vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden Transporters gestreift. Die 78-Jährige stürzte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren