Polizei Bochum

POL-BO: Schwerpunkteinsatz: Polizei zeigt Präsenz im Bochumer Stadtzentrum

Bochum (ots)

Mit starken Kräften haben die Bundespolizei Dortmund und die Polizei Bochum mit Unterstützung des Kommunalen Ordnungsdienstes und der Bogestra einen Schwerpunkteinsatz im Bochumer Stadtzentrum - insbesondere im Bereich des Hauptbahnhofs und des Bermudadreiecks - durchgeführt.

Der Einsatz lief am Mittwoch, 20. August, vom frühen Nachmittag bis in die Abendstunden.

Die Einsatzkräfte führten offene und verdeckte Streifen durch. Sie kontrollierten insgesamt 249 Personen. Die Polizistinnen und Polizisten schrieben mehrere Anzeigen, u.a. wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz. Zwei Personen waren ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs und mussten ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Insgesamt sprachen die Beamten 17 Platzverweise aus. In den Bussen und Bahnen wurden überdies zahlreiche Fahrgäste kontrolliert. Dabei stellten die Kontrolleurinnen und Kontrolleure elf Ticketverstöße fest.

Im Rahmen des Einsatzes bemerkten die Beamten eine Person, die im Bereich des Kortumparks mit Betäubungsmitteln handelte. Die Beamten führten eine Wohnungsdurchsuchung durch, wobei sie weitere Betäubungsmittel, Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie gefälschte Markenbekleidung sicherstellen konnten. Das Rauschgiftkommissariat (KK 14) führt die weiteren Ermittlungen. Passantinnen und Passanten nahmen den Schwerpunkteinsatz und die damit einhergehende offene Präsenz positiv auf. Die Einsatzkräfte führten zahlreiche Bürgergespräche und standen für Fragen zur Verfügung.

Die Bochumer Polizei wird an ihrem Präsenzkonzept festhalten und plant in Zukunft weitere Schwerpunkteinsätze dieser Art, um vor Ort ansprechbar zu sein und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger weiter zu erhöhen.

