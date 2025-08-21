Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall an der Kaiserstraße - 78-Jährige von Transporter erfasst

Herne (ots)

Eine 78-jährige Hernerin zog sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 20. August, schwere Verletzungen zu.

Die Frau war gegen 16 Uhr auf dem Gehweg der Kaiserstraße unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle Forell-/Kaiserstraße der Linie 323 wurde die Fußgängerin vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden Transporters gestreift. Die 78-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst.

Die Frau wurde mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Kaiserstraße wurde im Rahmen der Unfallaufnahme bis 18 Uhr komplett gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

