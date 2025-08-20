Polizei Bochum

POL-BO: Fahndungserfolg: Tatverdächtiger (16) ermittelt

Bochum (ots)

Nachdem die Polizei mit richterlichem Beschluss das Foto eines Tatverdächtigen veröffentlicht hat, der an einem Kiosk an der Dorstener Straße 195 in Bochum mit Falschgeld bezahlt haben soll (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6087197), konnte der junge Mann aufgrund eines Hinweises ermittelt werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-jährigen Bochumer.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, das Foto nicht weiter zu verwenden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell