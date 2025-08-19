Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrerin (42) streift Pferd mit Außenspiegel - Reiterin (51) und Pferd verletzt

Herne (ots)

Eine Reiterin und ihr Pferd wurden bei einem Verkehrsunfall in Herne-Holthausen am Montag, 19. August, gegen 17.35 Uhr verletzt.

Eine Autofahrerin (42, aus Bochum) befuhr die Holthauser Straße in Fahrtrichtung Herne. Nach eigenen Aussagen wurde sie von der Sonne geblendet. In Höhe eines Bauernhofs (Hausnummer 215) streifte sie mit ihrem Außenspiegel ein Pferd, das mit seiner Reiterin (51, aus Bochum) auf der Straße in gleicher Richtung unterwegs war.

Sowohl das Pferd als auch die Reiterin stürzten und zogen sich Verletzungen zu.

Die Reiterin lehnte eine ärztliche Versorgung vor Ort ab und wollte sich eigenständig in ein Krankenhaus begeben. Das Pferd wurde durch einen Tierarzt versorgt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell