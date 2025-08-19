PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Fußgängerin (13) nach Unfall mit Linienbus schwer verletzt

Bochum (ots)

Eine Fußgängerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus am Montag, 18. August, in Bochum-Querenburg schwer verletzt worden.

Gegen 15.55 Uhr fuhr eine 50-jährige Busfahrerin aus Bochum auf der Markstraße in Richtung Universitätsstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen trat auf Höhe der Hausnummer 122 eine 13-jährige Fußgängerin aus Sindelfingen unmittelbar von rechts kommend auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Die Busfahrerin leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die schwer verletzte 13-Jährige in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Melina Pauli
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

