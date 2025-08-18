PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Falscher Stadtwerke-Mitarbeiter entwendet Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Am Samstagnachmittag, 16. August, ist eine 70-jährige Hernerin Opfer eines Trickbetruges geworden, der sich in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Herne-Börnig an der Börniger Straße ereignet hatte.

Unter einem Vorwand verschaffte sich ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke gegen 15 Uhr Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Wenig später bemerkte die 70-Jährige, dass das Wohn- und Schlafzimmer ihrer Wohnung durchsucht und Schmuck entwendet worden war.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   - männlich,
   - ca. 180 cm groß,
   - schlanke Statur,
   - der Tatverdächtige trug ein dunkles Shirt sowie eine Jeans und
   - sprach akzentfreies Deutsch.

An dieser Stelle noch einmal der eindringliche Appell: Lassen Sie Unbekannte niemals in ihre Wohnung! Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, zögern Sie nicht und wählen den Polizeinotruf 110.

Zeugen werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Lennart Kaiser
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

