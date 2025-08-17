Polizei Bochum

POL-BO: Alkoholisierter Autofahrer fährt Straßenlaterne um und flüchtet zu Fuß

Bochum (ots)

Die Kontrolle über sein Auto verloren hat ein 54-jähriger Bochumer am Samstag, 16. August, im Bereich der Kirchharpener Straße / Am Knick.

Der augenscheinlich alkoholisierte Autofahrer war dort gegen 13.30 Uhr in Fahrtrichtung Gerther Straße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer Straßenlaterne kollidierte. Dabei kippte das Auto auf die Seite.

Zeugen befreiten den Mann aus seinem umgestürzten Fahrzeug - woraufhin dieser die Flucht ergriff und in ein angrenzendes Feld lief.

Die Zeugen verfolgten den Mann und verständigten die Polizei, die den 54-Jährigen kurz darauf im Nahbereich antreffen konnte. Die Beamten brachten den Mann zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde - wobei er Widerstand gegen die Einsatzkräfte leistete.

Sowohl das Auto als auch die umgefahrene Straßenlaterne erlitten einen Totalschaden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und sichergestellt. Die Kirchharpener Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

