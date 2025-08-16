PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Einbruch in Café - Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Witten (ots)

Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen, 16. August, in der Wittener Innenstadt zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen.

Eine Zeugin hatte gegen 2.20 Uhr den Notruf der Polizei gewählt, nachdem sie zwei verdächtige Personen beobachtet hatte, die in ein Café an der Bahnhofstraße 13 einbrachen.

Die Einsatzkräfte konnten die beiden Tatverdächtigen - einen 18-jährigen Wittener und einen 21-Jährigen aus Oy-Mittelberg (Bayern) - noch vor Ort stellen und festnehmen. Dabei kam auch ein Diensthund zum Einsatz. Der Wittener erlitt leichte Verletzungen.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum

