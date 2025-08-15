PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Falscher Stadtwerke-Mitarbeiter entwendet Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Eine 81-jährige Bochumerin ist Opfer eines Trickbetrügers geworden, der sich in einem Mehrfamilienhaus an der Dorstener Straße in Bochum als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgegeben hatte.

Da die Seniorin am Donnerstagnachmittag, 14. August, Besuch erwartet hatte, öffnete sie die Wohnungstür, als es gegen 15 Uhr klingelte. Davor stand jedoch nicht der Besuch, sondern ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke, der sich durch einen Vorwand Zutritt zur Wohnung verschaffte. Später bemerkte die 81-Jährige, dass Schmuck entwendet worden war.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   - 30 bis 40 Jahre alt
   - ca. 1,60 m groß
   - "osteuropäisches Aussehen"
   - schwarze kurze Haare
   - dunkle Hose, weißes Hemd, "schicke Schuhe"
   - sprach gebrochenes Deutsch

Zeugen werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden. An dieser Stelle noch einmal der eindringliche Appell: Lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung! Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, zögern Sie nicht und wählen den Notruf der Polizei 110.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 11:58

    POL-BO: Raubdelikt im Dorneburger Park: Polizei fahndet nach vier Jugendlichen

    Herne (ots) - Sie griffen einen 15-jährigen Herner an, verlangten seine Tasche - am Ende flüchteten sie jedoch ohne Beute. Die Kriminalpolizei fahndet nach einem Raubdelikt am Donnerstagabend, 14. August, in Wanne-Eickel nach vier Jugendlichen. Gegen 20.50 Uhr sprachen die vier Jugendlichen den 15-Jährigen im Dorneburger Park (Kurhausstraße) an und forderten seine ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 10:58

    POL-BO: Mann (24) bei Parkunfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

    Witten (ots) - Da ein Unfallhergang von Donnerstag, 14. August, an der Winkelstraße 26 noch nicht vollständig geklärt ist, sucht das ermittelnde Verkehrskommissariat Zeugen, die etwas gesehen haben und Hinweise geben können. Ein Mann (24, aus Detmold) befand sich gegen 16.10 Uhr am Kofferraum seines geparkten Autos, um Gegenstände umzuräumen. Als ein 59-jähriger ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 09:53

    POL-BO: Kind (6) bei Fahrradunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Ein sechsjähriges Kind zog sich am Mittwochnachmittag, 13. August, bei einem Fahrradunfall in Bochum schwere Verletzungen zu. Der Junge befuhr gegen 15.05 Uhr mit seinem Fahrrad den Gehweg der Ümminger Straße. Der Vater fuhr hinter ihm her. In Höhe der Unterführung am Bahnhof Langendreer West stürzte der Junge mit seinem Fahrrad und stieß dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren