Polizei Bochum

POL-BO: Falscher Stadtwerke-Mitarbeiter entwendet Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Eine 81-jährige Bochumerin ist Opfer eines Trickbetrügers geworden, der sich in einem Mehrfamilienhaus an der Dorstener Straße in Bochum als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgegeben hatte.

Da die Seniorin am Donnerstagnachmittag, 14. August, Besuch erwartet hatte, öffnete sie die Wohnungstür, als es gegen 15 Uhr klingelte. Davor stand jedoch nicht der Besuch, sondern ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke, der sich durch einen Vorwand Zutritt zur Wohnung verschaffte. Später bemerkte die 81-Jährige, dass Schmuck entwendet worden war.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- 30 bis 40 Jahre alt - ca. 1,60 m groß - "osteuropäisches Aussehen" - schwarze kurze Haare - dunkle Hose, weißes Hemd, "schicke Schuhe" - sprach gebrochenes Deutsch

Zeugen werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden. An dieser Stelle noch einmal der eindringliche Appell: Lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung! Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, zögern Sie nicht und wählen den Notruf der Polizei 110.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell