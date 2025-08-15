Polizei Bochum

POL-BO: Mann (24) bei Parkunfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots)

Da ein Unfallhergang von Donnerstag, 14. August, an der Winkelstraße 26 noch nicht vollständig geklärt ist, sucht das ermittelnde Verkehrskommissariat Zeugen, die etwas gesehen haben und Hinweise geben können.

Ein Mann (24, aus Detmold) befand sich gegen 16.10 Uhr am Kofferraum seines geparkten Autos, um Gegenstände umzuräumen. Als ein 59-jähriger Autofahrer aus Witten, der sein Auto ebenfalls dort abgestellt hatte, ausparken wollte, setzte er nach aktuellem Kenntnisstand zurück und touchierte dabei den hinter seinem Auto stehenden Mann. Dieser zog sich dabei leichte Verletzungen zu, da sein Bein zwischen den beiden Autos eingeklemmt wurde.

Der Autofahrer soll zunächst kurz ausgestiegen sein, habe dann aber seine Fahrt fortgesetzt.

Auch der 24-Jährige stieg in sein Auto und fuhr nach Bochum. Von dort aus verständigte er später die Polizei. Auf eine ärztliche Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung verzichtete er.

Zeugen, die diesen Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell