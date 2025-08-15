PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Mann (24) bei Parkunfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots)

Da ein Unfallhergang von Donnerstag, 14. August, an der Winkelstraße 26 noch nicht vollständig geklärt ist, sucht das ermittelnde Verkehrskommissariat Zeugen, die etwas gesehen haben und Hinweise geben können.

Ein Mann (24, aus Detmold) befand sich gegen 16.10 Uhr am Kofferraum seines geparkten Autos, um Gegenstände umzuräumen. Als ein 59-jähriger Autofahrer aus Witten, der sein Auto ebenfalls dort abgestellt hatte, ausparken wollte, setzte er nach aktuellem Kenntnisstand zurück und touchierte dabei den hinter seinem Auto stehenden Mann. Dieser zog sich dabei leichte Verletzungen zu, da sein Bein zwischen den beiden Autos eingeklemmt wurde.

Der Autofahrer soll zunächst kurz ausgestiegen sein, habe dann aber seine Fahrt fortgesetzt.

Auch der 24-Jährige stieg in sein Auto und fuhr nach Bochum. Von dort aus verständigte er später die Polizei. Auf eine ärztliche Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung verzichtete er.

Zeugen, die diesen Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 09:53

    POL-BO: Kind (6) bei Fahrradunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Ein sechsjähriges Kind zog sich am Mittwochnachmittag, 13. August, bei einem Fahrradunfall in Bochum schwere Verletzungen zu. Der Junge befuhr gegen 15.05 Uhr mit seinem Fahrrad den Gehweg der Ümminger Straße. Der Vater fuhr hinter ihm her. In Höhe der Unterführung am Bahnhof Langendreer West stürzte der Junge mit seinem Fahrrad und stieß dabei ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 11:24

    POL-BO: Falsche Polizisten bringen Bochumerin (76) um ihr Geld

    Bochum (ots) - Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung! Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte! Nennen Sie am Telefon niemals persönliche Daten, Bankdaten oder Pins! Die Polizei warnt immer wieder vor Trickbetrügern und ihren perfiden Maschen, um vor allem ältere Menschen um ihr Geld zu bringen. Doch leider sind die Kriminellen trotzdem immer wieder erfolgreich. So wie am Dienstag, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren