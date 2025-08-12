Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 44-Jähriger ohne Führerschein auf der Autobahn 57 unterwegs

Kleve - Goch (ots)

Am Montagabend, 11. August 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 57 an der Anschlussstelle Kleve einen 44-jährigen Deutschen. Er reiste zuvor als Fahrer eines in Wesel zugelassenen Personenkraftwagens in das Bundesgebiet ein. Zur Kontrolle konnte der Reisende keinen gültigen Führerschein vorlegen. Der Mann zeigte lediglich auf seinem Smartphone das Lichtbild seines angeblichen Führerscheins vor. Bei einer genaueren Inaugenscheinnahme des Fotos stellte sich heraus, dass es sich hierbei um eine Fälschung handelt. Weitere Ermittlungen und die Überprüfung der Personalien in den Fahrerlaubnisdatenbeständen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle gestattete die Bundespolizei dem Mann die Weiterreise, die Weiterfahrt wurde jedoch untersagt.

