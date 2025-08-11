Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Fahndungserfolg: Bundespolizei stellt Flüchtigen mit nationalem Haftbefehl
Düsseldorf (ots)
Am Freitagabend (09. August 2025), um 19.15 Uhr nahm die Bundespolizei einen Mann (27) im Düsseldorfer Hauptbahnhof fest. Im Rahmen einer Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein nationaler Haftbefehl vorlag.
Der 27-jährige somalische Staatsangehörige gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, aus einer Haftanstalt geflohen zu sein. Nach Prüfung seiner Personalien konnte festgestellt werden, dass ihn das Polizeipräsidium Südhessen als Entwichener Strafgefangener ausschrieb. Zudem suchte ihn die Staatsanwaltschaft Wiesbaden per Haftbefehl wegen Totschlags.
Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der 27-Jährige in einen Maßregelvollzug untergebracht.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Düsseldorf
Pressestelle
POMin Elisa-Maria Halbach
Telefon: +49 (0) 211 179276-151
Mobil: +49 (0) 175 4338127
E-Mail: presse.d@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de
Bismarckstraße 108
40210 Düsseldorf
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell