Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg: Bundespolizei stellt Flüchtigen mit nationalem Haftbefehl

Düsseldorf (ots)

Am Freitagabend (09. August 2025), um 19.15 Uhr nahm die Bundespolizei einen Mann (27) im Düsseldorfer Hauptbahnhof fest. Im Rahmen einer Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein nationaler Haftbefehl vorlag.

Der 27-jährige somalische Staatsangehörige gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, aus einer Haftanstalt geflohen zu sein. Nach Prüfung seiner Personalien konnte festgestellt werden, dass ihn das Polizeipräsidium Südhessen als Entwichener Strafgefangener ausschrieb. Zudem suchte ihn die Staatsanwaltschaft Wiesbaden per Haftbefehl wegen Totschlags.

Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der 27-Jährige in einen Maßregelvollzug untergebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell