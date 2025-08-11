PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt Marihuana am Hauptbahnhof

Krefeld (ots)

Am Abend des 10.08.2025 wurde eine 19-jähriger Gambier am Hauptbahnhof Krefeld von der Bundespolizei angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Identitätsfeststellung und polizeilichen Überprüfung flüchtete der junge Mann in Richtung Innenstadt. Die Person konnte nach ca. 200 Metern gestellt werden. Bei der Durchsuchung wurden ca. 176 Gramm vermutlich Marihuana in sechs Verschlusstütchen aufgefunden.

Es bestand der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Die betreffende Person wurde nach Rücksprache mit dem Polizeipräsidium Krefeld um 20.20 Uhr entlassen.

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Düsseldorf
Armin Roggon
