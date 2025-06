Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Versuchter Raub

Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Zu einem versuchten Raubdelikt soll es am Donnerstagabend in einem Imbiss in der Güterstraße gekommen sein. Gegen 22 Uhr soll eine männliche Person das Restaurant betreten und den Besitzer mit einem Messer bedroht haben. Der junge Mann forderte die Herausgabe des Bargeldes aus der Tageskasse. Der 43-jährige Restaurantbesitzer setzte sich verbal zur Wehr und schaffte es, den Tatverdächtigen zur Flucht zu bewegen, so dass dieser ohne Beute den Imbiss verlies. Auf der Straße setzte er seine Flucht mit einem E-Scooter in Richtung Maria-und-Georg-Dietrich-Straße fort. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Etwa 21 Jahre alt, hellhäutig, blonde/braune Haare, sprach akzentfreies Deutsch, bekleidet mit einem bräunlichen Jogginganzug. Er soll sich eine "Jute-Tasche" als Maskierung vor dem Mund gehalten haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 2820 zu melden. /vo

