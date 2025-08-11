Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Gefängnis statt Urlaub - Bundespolizei verhaftet 41-Jährigen
Büren (ots)
In der Nacht zum Sonntag (10. August) hat die Bundespolizei einen 41-Jährigen am Flughafen Paderborn-Lippstadt verhaftet.
Bei der Ausreisekontrolle des Fluges in das türkische Urlaubsziel Antalya stellten die Bundespolizisten einen Haftbefehl gegen den Deutschen fest. Er hatte nach einem Urteil des Amtsgerichts Ludwigsburg aus 2024 wegen Körperverletzung eine Haftstrafe von 14 Monaten zu verbüßen. Weil er diese nicht angetreten hatte, erließ die Staatsanwaltschaft Stuttgart Haftbefehl gegen den Lippstädter. Er wurde zur Verbüßung der Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt Detmold eingeliefert.
