PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gefängnis statt Urlaub - Bundespolizei verhaftet 41-Jährigen

Büren (ots)

In der Nacht zum Sonntag (10. August) hat die Bundespolizei einen 41-Jährigen am Flughafen Paderborn-Lippstadt verhaftet.

Bei der Ausreisekontrolle des Fluges in das türkische Urlaubsziel Antalya stellten die Bundespolizisten einen Haftbefehl gegen den Deutschen fest. Er hatte nach einem Urteil des Amtsgerichts Ludwigsburg aus 2024 wegen Körperverletzung eine Haftstrafe von 14 Monaten zu verbüßen. Weil er diese nicht angetreten hatte, erließ die Staatsanwaltschaft Stuttgart Haftbefehl gegen den Lippstädter. Er wurde zur Verbüßung der Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt Detmold eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Markus Heuer
Telefon: 0251 97437 - 1012
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 10:23

    BPOL NRW: Erst beobachtet, dann bestohlen - Bundespolizei stellt mutmaßlichen Dieb

    Hagen (ots) - Am frühen Morgen des 11. August meldete sich ein kosovarischer Staatsangehöriger bei der Bundespolizei am Hagener Hauptbahnhof und gab an, sein Handy sei ihm im Schlaf gestohlen worden. Er konnte einen möglichen Verdächtigen beschreiben, den die Einsatzkräfte kurze Zeit später antrafen. Gegen 2:40 Uhr kam ein aufgebrachter Mann zur Wache der ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 06:55

    BPOL NRW: 35-Jähriger mit gefälschtem Führerschein auf der Autobahn 57 unterwegs

    Kleve - Goch (ots) - Am frühen Samstagmorgen, 9. August 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 57 am Rastplatz Kalbecker Forst einen 35-jährigen Ghanaer. Der Mann reiste zuvor als Fahrer eines in Hamburg zugelassenen Mietwagens in das Bundesgebiet ein. Zur Kontrolle legte der Reisende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren