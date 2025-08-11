PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 35-Jähriger mit gefälschtem Führerschein auf der Autobahn 57 unterwegs

Kleve - Goch (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 9. August 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 57 am Rastplatz Kalbecker Forst einen 35-jährigen Ghanaer. Der Mann reiste zuvor als Fahrer eines in Hamburg zugelassenen Mietwagens in das Bundesgebiet ein. Zur Kontrolle legte der Reisende seine Aufenthaltserlaubnis der Stadt Kleve und einen ukrainischen Führerschein vor. Bei einer genaueren Inaugenscheinnahme des Führerscheines stellten die Beamten fest, dass es sich hierbei um eine Totalfälschung handelt. Die Bundespolizei stellte daraufhin den Führerschein sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Weiterreise gestattet.

