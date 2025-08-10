Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Statt Einreise geht es in Untersuchungshaft - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl
Dortmund (ots)
Am 9. August kam ein serbischer Staatsangehöriger zur Einreisekontrolle am Flughafen Dortmund. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft gesucht wurde.
Gegen 09:45 Uhr legte der 62-Jährige seinen Reisepass bei der Passkontrolle für den Flug aus Belgrad (Serbien) vor. Die Abfrage seiner Personalien im polizeilichen System ergab einen Treffer.
Die Staatsanwaltschaft Würzburg fahndete mit einem Untersuchungshaftbefehl nach dem Mann aus Duisburg. Er war zuletzt der Hauptverhandlung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ferngeblieben.
Die Beamten nahmen den Serben fest und brachten ihn anschließend in das zentrale Polizeigewahrsam in Dortmund. Von dort erfolgte die Vorführung beim zuständigen Haftrichter.
