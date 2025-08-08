Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Beleidigungen und Angriff - Bundespolizei nimmt hochgradig aggressiven Mann fest

Dortmund (ots)

Am 7. August weigerte sich ein deutscher Staatsangehöriger, sich auszuweisen, nachdem am Dortmunder Hauptbahnhof augenscheinlich grundlos herumgeschrien hatte. Bei einer späteren Durchsuchung griff er die Beamten an und leistete erheblichen Widerstand.

Gegen 23:20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte den 48-Jährigen aufgrund seines aggressiven und lautstarken Verhaltens am Hauptbahnhof Dortmund. Er war von Beginn an unkooperativ und verweigerte auch nach mehrmaliger Aufforderung die Angabe seiner Personalien.

Daraufhin führten die Polizisten ihn an den Armen zur Bundespolizeiwache, um ihn dort nach Ausweispapieren zu durchsuchen. Während der Durchsuchung versuchte der Beckumer einen der Beamten mit einem Kopfstoß im Gesicht anzugreifen. Dieser wehrte den Angriff ab und die Einsatzkräfte brachten den Mann zu Boden. Dort wehrte er sich weiterhin vehement, weshalb die Uniformierten ihn schließlich an Händen und Füßen fesselten.

Während dieser Maßnahmen beleidigte er die Beamten mehrfach. Anschließend randalierte er in der Gewahrsamszelle, obwohl er gefesselt war und bewacht wurde, und spuckte auf den Boden. In der Folge forderten die Bundespolizisten einen Arzt an.

Da der Deutsche einen Atemalkoholtest ablehnte, entnahm ihm der Arzt nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Dortmund Blut.

Im Anschluss daran brachten die Beamten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in das zentrale Polizeigewahrsam Dortmund.

Der 48-Jährige muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell