PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Beleidigungen und Angriff - Bundespolizei nimmt hochgradig aggressiven Mann fest

Dortmund (ots)

Am 7. August weigerte sich ein deutscher Staatsangehöriger, sich auszuweisen, nachdem am Dortmunder Hauptbahnhof augenscheinlich grundlos herumgeschrien hatte. Bei einer späteren Durchsuchung griff er die Beamten an und leistete erheblichen Widerstand.

Gegen 23:20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte den 48-Jährigen aufgrund seines aggressiven und lautstarken Verhaltens am Hauptbahnhof Dortmund. Er war von Beginn an unkooperativ und verweigerte auch nach mehrmaliger Aufforderung die Angabe seiner Personalien.

Daraufhin führten die Polizisten ihn an den Armen zur Bundespolizeiwache, um ihn dort nach Ausweispapieren zu durchsuchen. Während der Durchsuchung versuchte der Beckumer einen der Beamten mit einem Kopfstoß im Gesicht anzugreifen. Dieser wehrte den Angriff ab und die Einsatzkräfte brachten den Mann zu Boden. Dort wehrte er sich weiterhin vehement, weshalb die Uniformierten ihn schließlich an Händen und Füßen fesselten.

Während dieser Maßnahmen beleidigte er die Beamten mehrfach. Anschließend randalierte er in der Gewahrsamszelle, obwohl er gefesselt war und bewacht wurde, und spuckte auf den Boden. In der Folge forderten die Bundespolizisten einen Arzt an.

Da der Deutsche einen Atemalkoholtest ablehnte, entnahm ihm der Arzt nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Dortmund Blut.

Im Anschluss daran brachten die Beamten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in das zentrale Polizeigewahrsam Dortmund.

Der 48-Jährige muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 11:02

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

    Hagen (ots) - Am 7. August kontrollierten Bundespolizisten am Hagener Hauptbahnhof einen deutschen Staatsangehörigen. Nach ihm suchte bereits die Staatsanwaltschaft. Gegen 13 Uhr führten Einsatzkräfte am Hauptbahnhof Hagen eine Personenkontrolle bei einem 43-Jährigen durch. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hagen fest. Wegen Erschleichens von ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 08:15

    BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Gesuchte am Kölner Hauptbahnhof fest

    Köln (ots) - Am gestrigen Tag (07. August) gingen der Bundespolizei gleich zwei Straftäter ins Netz. Beide müssen sich nun vor den Behörden für ihre Taten verantworten. Gegen 12:30 Uhr entwendete ein 70-Jähriger zwei Duftflaschen im Wert von über 300 Euro aus einer Parfümerie des Kölner Hauptbahnhofs. Er konnte durch einen Sicherheitsmitarbeiter gestellt und ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 06:16

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle im Rahmen der Grenzkontrollen

    Kleve - Kempen - Gronau - Niederkrüchten (ots) - Auf Anordnung des Bundesministeriums des Innern führt die Bundespolizei seit dem 16. September 2024 vorübergehend wiedereingeführte Binnengrenzkontrollen an allen landseitigen Schengenbinnengrenzen durch. Am Donnerstagnachmittag, 7. August 2025, kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof in Gronau einen 59-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren