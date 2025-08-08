Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Hagen (ots)

Am 7. August kontrollierten Bundespolizisten am Hagener Hauptbahnhof einen deutschen Staatsangehörigen. Nach ihm suchte bereits die Staatsanwaltschaft.

Gegen 13 Uhr führten Einsatzkräfte am Hauptbahnhof Hagen eine Personenkontrolle bei einem 43-Jährigen durch. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hagen fest.

Wegen Erschleichens von Leistungen musste er entweder eine Geldstrafe in Höhe von 2670 Euro zahlen oder eine 89-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Die Einsatzkräfte verhafteten den Wohnungslosen anschließend.

Er gab an, die erforderliche Summe nicht aufbringen zu können.

Nach Abschluss der Maßnahmen überstellten die Uniformierten den Deutschen an die Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell