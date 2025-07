Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrrad- und Mofadiebe - Unberechtigte Abbuchung

Iserlohn (ots)

Die Polizei kontrollierte am Montag gegen 16.20 Uhr am Auerweg einen Fahrradfahrer. Zeugen hatten den stark schwankenden Mann gemeldet, weil er versuchte, Autos anzuhalten. Er hatte ein Fahrrad dabei. Der offenbar unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehende 51-jährige gab an, das Mountainbike zwei Jahre zuvor gekauft zu haben. Auf dem Rahmen stehe noch der Name des alten Besitzers, erklärte der 51-Jährige. 20 Minuten später meldete sich allerdings genau der auf der Polizeiwache und berichtete, dass ihm sein Mountainbike gestohlen wurde. Er bekam sein Fahrrad zurück und der 51-Jährige eine Anzeige wegen Diebstahls.

In der Nacht zum Montag wurde an der Friedrichstraße ein weiteres Fahrrad gestohlen. Der Eigentümer hatte das weiße Cube-Mountainbike mit einem Zahlencode-Kettenschloss an einem Metallzaun befestigt. Am Morgen stellte er den Diebstahl fest.

Der 51-jährige Fahrraddieb sorgte am Abend für weitere Polizeieinsätze. Um 20.15 Uhr wurde die Polizei nach einem Ladendiebstahl zur Karl-Arnold-Straße gerufen. Ein Mann hatte versucht, eine Bohrmaschine und drei Flaschen Kräuterlikör zu stehlen. Er fiel auf und flüchtete. Als die Polizeibeamten eintrafen, überkletterte der Tatverdächtige gerade einen Zaun. Die Beamten verfolgten und fixierten ihn und nahmen ihn Gewahrsam. Es handelte sich erneut um den 51-Jährigen. Ein Arzt untersuchte den Mann und entschied, dass er im Krankenhaus behandelt werden muss. Im Rettungswagen packte er einer Notfallsanitäterin an die Brust und stahl ihr das Smartphone. Um 22.18 Uhr informierte das Krankenhaus die Polizei darüber und dass der 51-Jährige geflohen sei. Dabei riss er ein Kabel aus einem hochwertigen, medizinischen Gerät. Die Polizei machte sich auf die Suche nach dem Flüchtigen und entdeckte ihn am Dördelweg. Sie fixierten ihn und brachten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten erneut ins Polizeigewahrsam. Ein Arzt bescheinigte eine Gewahrsamsfähigkeit. Der 51-Jährige bekam Anzeigen wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und sexueller Belästigung.

Am Westergraben wurde am Montag zwischen 17 und 19.30 Uhr ein Peugeot Mofa gestohlen. An dem Mofa hing das Versicherungskennzeichen 421CHB.

Ein 58-jähriger Iserlohner erstattete am Montag Anzeige bei der Polizei, weil ihm über die "Familie und Freunde"-Funktion Geld von seinem PayPal-Konto abgebucht wurde. Er kann sich die Überweisung nicht erklären, wie er der Polizei erklärte. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor Betrügerein beim Verkauf auf Online-Plattformen. Über zugesandte Mails oder QR-Codes gelangen Täter an die PayPal-Daten ihrer Opfer und buchen hohe Beträge ab. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell