POL-MK: E-Mountainbikes gestohlen

Herscheid (ots) - In der Helle wurde gestern gegen 13.30 Uhr Messing aus einem Transporter gestohlen. Ein weißer Kastenwagen hielt an dem dortigen Firmengelände, der Beifahrer stieg scheinbar aus und entwendete das Metall aus einem dort abgestellten Citroen. Nun ermittelt die Kripo in der Sache und bittet Zeugen um Mithilfe. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

mehr