Polizei Gütersloh

POL-GT: Jugendliche flüchten mit Auto vor der Polizei

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Donnerstagmorgen (21.11., 01.30 Uhr) beabsichtigten Polizisten der Kreispolizeibehörde Gütersloh einen Audi in Harsewinkel anzuhalten. Der Wagen fiel den Beamten auf, da er mit Schlangenlinien über die Münsterstraße fuhr.

Auf die polizeitypischen Anhaltesignale reagierte der Fahrer des Wagens nicht. Stattdessen fuhren sie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon in Richtung Greffen Die rasante Fahrt ging zurück in Richtung Harsewinkel. Zwischenzeitlich schaltete der Fahrer des Wagens die Beleuchtung des Audis aus. Er fuhr teilweise deutlich über 100 km/h. Dabei fuhr an einigen Stellen über den Gehweg. An der Körbeckestraße stoppte der Wagen, vier augenscheinlich Jugendliche sprangen aus dem Auto und rannten zunächst davon.

Zur Fahndung nach den Jugendlichen wurden neben starken Polizeikräften auf der Straße auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Durch die Besatzung wurden zwei der vier in einem Garten in der Nähe bemerkt. Dort wurden sie anschließend angetroffen. Die beiden weiteren Jugendlichen wurden im Verlauf der eingeleiteten Fahndung ebenfalls in der Umgebung angetroffen. Es handelte sich um vier Jugendliche aus Harsewinkel (14, 16, 16 und 17 Jahre alt).

Ersten Ermittlungen nach ist einer der 16-Jährigen mit dem Pkw gefahren. Die Ermittlungen dazu dauern an. Der Pkw gehört einem Angehörigen. Der Audi wurde sichergestellt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zu dem Sachverhalt eingeleitet. Darüber hinaus sucht die Polizei Gütersloh Zeugen. Wer kann Hinweise weitere Hinweise zu der Fahrtstrecke, dem Autofahrer und den Personen in dem Auto geben? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell