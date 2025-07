Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Steinwurf und Glasbruch

Lüdenscheid (ots)

Über das Wochenende wurde ein Kia an der Jahnstraße offenbar mit Kieselsteinen beworfen. Der Halter bemerkte gestern Abend gegen 18.30 Uhr den Schaden, die Frontscheibe war beschädigt und die Steine lagen noch teils auf dem Fahrzeug. Am Freitag gegen 14.30 Uhr sei noch alles in Ordnung gewesen, nun bittet die Polizei Zeugen um Hinweise.

An der Wefelshohler Straße haben Unbekannte die bodentiefe Fensterscheibe eines Supermarktes beschädigt. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen kam es zum Glasbruch am Discounter, Zeugen können sich an die Polizeiwache in Lüdenscheid wenden. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell