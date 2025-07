POL-MK: Diebstahl aus Pkw

Menden (ots) - Am Freitag wurde an der Taunusstraße ein Motorroller gestohlen. Er trug das Versicherungskennzeichen 996UTU. Eine 76-jährige Mendenerin wurde am Samstagnachmittag beim Einkaufen in einem Supermarkt am Stuckenacker bestohlen. Im Laufe des Einkaufs stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer an der Schulter hängenden Handtasche offenstand und die Geldbörse fehlte. Die Polizei warnt weiter dringend ...

