POL-COE: Dülmen, Hüttenweg/ Blauer Toyota Aygo beschädigt

Coesfeld (ots) - Am Amselweg und der Reismannstraße in Lette haben Unbekannte insgesamt drei Autos aufgebrochen, indem sie Scheiben einschlugen. In allen Fällen entwendeten die Täter Geldbörsen. Die Tatzeiten liegen zwischen 21.30 Uhr am Montag (09.09.24) 4.15 Uhr am Dienstag (10.09.24). Die Polizei bittet unter 02541-140 um Hinweise und rät, Wertsachen nicht in Fahrzeugen zu lassen. Sie prüft, ob die Taten mit ...

