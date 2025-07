Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mehrere Polizeieinsätze mit 17-Jährigem

Hemer (ots)

Wegen Streitigkeiten am Rande der Kinder- und Jugendparty rückte die Polizei am Freitag kurz nach 22 Uhr zur Parkstraße aus. Ein Unbekannter hatte einem 16-Jährigen einen Faustschlag verpasst. Im Zuge der Nahbereichsfahndung fiel Polizeibeamten gegen 22.45 Uhr eine Gruppe Jugendlicher im Stadtpark auf. Die Beamten trennten auch dort zwei streitende Jugendliche. Da die anderen Jugendlichen die Maßnahmen immer wieder störten, erteilten ihnen die Polizeibeamten Platzverweise. Die meisten folgten dem Platzverweis. Ein 17-Jähriger beschimpfte die Beamten jedoch als "Scheiß Bullen". Als ihn die Beamten darauf zum Streifenwagen brachten und festhielten, versuchte er, sich loszureißen und wehrte sich massiv. Die Polizeibeamten brachten ihn darauf zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Er äußerte mit großer Überzeugung, dass es erlaubt sei, Beamte zu beleidigen. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache, fertigten Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und übergaben ihn seiner Mutter.

Um 0.46 Uhr hörten Zeugen an einem Discounter an der Stephanstraße einen lauten Knall und beobachteten zwei Personen, die unter lautem Gegröle aus dem Markt kamen. Bereits eine Nacht zuvor, am Freitag um 1.52 Uhr, hatte es dort einen Einbruchsversuch gegeben. Wie die Polizei feststellte, lagen auf dem Boden mehrere zerbrochene Flaschen Wodka und Ouzo. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung entdeckte die Polizei einen Tatverdächtigen. Die Beamten sicherten Spuren in dem Geschäft nahmen den 17-Jährigen mit zur Wache.

Dort kreuzte der 17-Jährige aus dem Stadtpark kurze Zeit später auf, randalierte und forderte die Freilassung des Gleichaltrigen. Die Polizei zog weitere Kräfte in Hemer zusammen. Erst nach mehrmaliger Aufforderung folgte der 17-Jährige den Platzverweisen. Sein Freund wurde in der Nacht von Erziehungsberechtigten abgeholt.

Kurz vor 2 Uhr nachts rückte die Polizei aus zu einem Schnellrestaurant an der Bahnhofstaße. Drei Jugendliche hatten sich gegenseitig geschubst und standen kurz vor einer Prügelei. Einer von ihnen war der 17-Jährige aus dem Stadtpark. Die Beamten nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Die Mutter war nicht erreichbar.

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag auf einer Sitzgelegenheit an der Urbecker Straße eingeschlafen. Das berichtete er zumindest der Polizei. Als er gegen 5.45 Uhr aufgewacht sei, sei seine neben ihm liegende Gürteltasche mit Fahrkarte, Telefon und Ausweis weg gewesen. Er erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Diebstahls. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell