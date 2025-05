Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - 24-Jähriger verletzt

Zeugen nach versuchtem Straßenraub gesucht

Kleve (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (4. Mai 2025) kam es auf der Großen Straße zu einem Sachverhalt, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 24-Jähriger aus Kleve sprach gegen 04:20 Uhr zwei ihm Unbekannte an, um nach einer Zigarette zu fragen. Nach seinen Angaben hätte einer der Unbekannten dann gefordert, dass er sein Portmonee herausgeben soll. Plötzlich wurde der 24-Jährige mit einem Messer angegriffen und am Arm verletzt. Der andere Unbekannte zog den Angreifer daraufhin weg und beide flüchteten ohne Beute in Richtung Lindenallee. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Der Angreifer habe eine dunkle Kappe sowie eine Jacke mit einer Tasche auf der rechten Brust getragen, sei circa 185 cm groß und normal gebaut gewesen. Der Andere sei etwas kleiner und jünger gewesen. Beide sollen osteuropäischer Herkunft sein. Ein bisher unbekannter männlicher Zeuge, der offenbar gerade den Müll rausbringen wollte, sah den verletzten 24-Jährigen und informierte den Rettungsdienst. Dieser Mann und weitere Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den beiden Männern geben können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

