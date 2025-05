Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Zigarettenautomat entwendet: Zeugen beobachten Tathergang

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Dienstag (6. Mai 2025) wurde gegen 01:15 Uhr an der Kreuzung Heiligenweg / Eichendorffstraße in Kevelaer ein Zigarettenautomat entwendet. Ein bislang unbekannter Täter flexte einen Zigarettenautomaten vom dazugehörigen Metallgestänge ab und verlud den Automaten in den Kofferraum eines Pkws. Durch aufmerksame Zeugen konnte der Täter, welcher sich mit einem schwarzen Kombi der Marke Skoda in Richtung Altwettener-Weg von der Örtlichkeit entfernte, wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 190 cm groß - schlanke Figur - dunkler Kapuzenpullover - dunkle Hose

Weitere Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell