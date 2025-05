Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Raubüberfall auf Discounter an der Wiesenstraße/ Zwei Täter mit Messern bedrohen Angestellte

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Montag (5. Mai 2025) gegen 22:00 Uhr überfielen zwei bislang unbekannte Männer eine Discounterfiliale an der Wiesenstraße in Kleve. Vermutlich hatten sich die Täter im Verkaufsraum bis nach Ladenschluss versteckt. Sie bedrohten die Angestellten mit Messern und forderten die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchteten sie zügig, aber nicht rennend, aus dem Geschäft in Richtung Bahnhof. Der weitere Fluchtweg ist derzeit nicht bekannt. Sie erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger - ca. 180-183cm groß - Schlanke Statur - Deutsche Sprache mit osteuropäischem Akzent sowie Fremdsprache, vermutlich aus dem osteuropäischen Raum - Weiße Jacke, ähnlich einer Trainingsjacke aus Polyester, mit Kapuze (diese wurde auch auf dem Kopf getragen) - Schwarze Mütze aus Baumwolle - Schwarzer Schal aus Baumwolle, in das Gesicht gezogen - Schwarze Sonnenbrille mit runden Gläsern - Schwarze Handschuhe aus Baumwolle - Schwarze Jogginghose - Schuhwerk unbekannt - Schwarze Sporttasche mit Gurt zum umhängen

2. Tatverdächtiger - Ca. 175cm groß - Schlanke Statur - Lediglich Fremdsprache, vermutlich aus dem osteuropäischen Raum - Schwarze Jacke, ähnlich einer Trainingsjacke auf Polyester, mit Kapuze (diese wurde auch auf dem Kopf getragen) - Schwarze Mütze aus Baumwolle - Schwarzer Schal aus Baumwolle, in das Gesicht gezogen - Schwarze Sonnenbrille - Schwarze Handschuhe aus Baumwolle - Schwarze Jogginghose - Schuhwerk unbekannt - Schwarzer Rucksack

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den beiden Männern machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02824 880. (sp)

