Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Güterzug muss wegen Gleisläufer eine Schnellbremsung einleiten - Bundespolizei warnt vor Lebensgefahr

Dortmund (ots)

Am 9. August sorgte ein deutscher Staatsangehöriger, der auf den Gleisen der Bahnstrecke Dortmund-Hamm lief, für den Nothalt eines Güterzugs. Bundespolizisten stellten den Mann kurze Zeit später.

Gegen 10:30 Uhr meldete ein Lokführer der Bundespolizei in Dortmund, dass ein junger Mann gerade durch die Gleise der Bahnstrecke Dortmund-Hamm gelaufen sei und ein Zug bereits eine Schnellbremsung einleiten musste, um eine Kollision zu verhindern.

Die Einsatzkräfte begaben sich umgehend zum Einsatzort, doch der Tatverdächtige flüchtete über ein Feld in ein angrenzendes Waldgebiet. Die Beamten konnten den 22-Jährigen jedoch nach kurzer Zeit stellen und festnehmen.

Sie belehrten den Dortmunder, der sich nicht äußerte und von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte.

Anschließend übergaben die Beamten ihn an eine psychiatrische Klinik.

Er muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, wie leichtsinnig und lebensgefährlich ein Aufenthalt im Gleisbereich ist. Moderne Züge sind heutzutage meist erst zu hören, wenn es bereits zu spät sein könnte. Zudem können diese nicht ausweichen. Tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie zum Beispiel stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur, aus. Durch den entstehenden Luftsog können bei durchfahrenden Zügen unmittelbar an der Bahnsteigkante befindliche Gegenstände in Bewegung geraten. Übertreten Sie die auf dem Boden markierte Sicherheitslinie erst dann, wenn der Zug hält.

Präventionshinweise gibt es u.a.im Internet unter:

https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/sicher-auf-bahnanlagen#

