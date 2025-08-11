Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Wochenende

Kleve - Kempen - Emmerich - Nettetal (ots)

Auf Anordnung des Bundesministeriums des Innern führt die Bundespolizei seit dem 16. September 2024 vorübergehend wiedereingeführte Binnengrenzkontrollen an allen landseitigen Schengenbinnengrenzen durch.

Am Samstagnachmittag, 9. August 2025, kontrollierte die Bundespolizei auf der Autobahn 3 am Grenzübergang Elten-Autobahn einen 34-jährigen Bulgaren als Fahrer eines in den Niederlanden zugelassenen Personenkraftwagens bei der Einreise aus den Niederlanden. Ein durchgeführter Datenabgleich der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass der Reisende mit einem Haftbefehl aus Frankenthal zur Festnahme wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro bezahlen oder eine 15-tägige Haftstrafe verbüßen. Ein Bekannter des Mannes zahlte die erforderliche Geldsumme bei der Polizei in Ludwigshafen ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Bulgare dann seine Reise fortsetzen.

Auf der Autobahn 61 reiste am Sonntag, 10. August 2025, ein 32-jähriger Deutscher als Fahrer eines in Herford zugelassenen Personenkraftwagens in das Bundesgebiet ein. In diesem Fall stellte sich bei der Überprüfung der Personalien heraus, dass ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Koblenz wegen Betruges gegen den Reisenden vorliegt. Weiterhin suchte die Staatsanwaltschaft Wertheim ihn ebenfalls wegen Betruges mit einem Untersuchungshaftbefehl. Zur Abwendung der 100-tägigen Freiheitsstrafe hatte der Verurteilte eine Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro zu bezahlen. Da der Mann den erforderlichen Geldbetrag nicht aufbringen kann, wird er nun am Montag dem zuständigen Haftrichter zur Eröffnung des Untersuchungshaftbefehls beim Amtsgericht Krefeld vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell