Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Nach unerlaubter Einreise aufgegriffen

Görlitz (ots)

Am Dienstagabend wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei in Görlitz in unmittelbarer Nähe des Eisenbahnviaduktes auf drei Männer aufmerksam. Auf Nachfrage erklärten die drei, dass sie aus dem Sudan kommen. Ausweise führten sie allerdings nicht mit. Später kam ans Licht, dass tatsächlich nur einer der Aufgegriffenen sudanesischer Staatsangehöriger ist. Die Begleiter dagegen sind Staatsangehörige des Tschad. Den eigenen Aussagen nach brachte ein unbekannter Schleuser die Migranten mit einem Auto auf polnischer Seite zum Eisenbahnviadukt. Ohne die Hilfe dieses Schleusers nutzten sie dann die Brücke zum unerlaubten Grenzübertritt. Inzwischen sind die Afrikaner (22, 23, 26) nach Polen zurückgewiesen worden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell