Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Drei Haftbefehle und Freizügigkeit aberkannt - Bundespolizei verhaftet 25-jährigen Rumänen

Bielefeld (ots)

Am Sonntagmorgen (10. August) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Bielefeld einen 35-jährigen Rumänen verhaftet, der mit gleich drei Haftbefehlen gesucht wurde.

Im Rahmen einer Personenkontrolle überprüften die Beamten die Personalien des Mannes mit dem Datenbestand im polizeilichen Fahndungssystem. Hierbei stellten sie neben den drei Haftbefehlen wegen Eigentumsdelikten fest, dass dem 35-Jährigen im Jahr 2022 das Recht auf Einreise und Aufenthalt in Deutschland aberkannt wurde, er in sein Heimatland abgeschoben wurde und entgegen einer Einreisesperre erneut ins Bundesgebiet eingereist ist.

Die aus den drei Haftbefehlen resultierenden Haftstrafen betragen zusammen 242 Tage. Zur Verbüßung der Freiheitsstrafe lieferten die Bundespolizisten den Mann in eine Justizvollzuganstalt ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell