POL-BO: Raubdelikt im Dorneburger Park: Polizei fahndet nach vier Jugendlichen
Herne (ots)
Sie griffen einen 15-jährigen Herner an, verlangten seine Tasche - am Ende flüchteten sie jedoch ohne Beute. Die Kriminalpolizei fahndet nach einem Raubdelikt am Donnerstagabend, 14. August, in Wanne-Eickel nach vier Jugendlichen.
Gegen 20.50 Uhr sprachen die vier Jugendlichen den 15-Jährigen im Dorneburger Park (Kurhausstraße) an und forderten seine Tasche. Als dieser sich weigerte, schlugen sie auf ihn ein. Letztendlich flüchteten sie ohne Beute.
So werden die Täter beschrieben:
- alle männlich, zwischen 17 und 18 Jahren alt, 170-180 cm groß, alle dunkel gekleidet, - drei mit laut Zeugenbeschreibung "südländischem Aussehen", - den vierten beschrieben Zeugen mit "deutschem Aussehen" und einem Tattoo auf dem Oberarm.
Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 02323 950-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.
