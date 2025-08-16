POL-BO: Versuchter Wohnungseinbruch in Bochum-Riemke - Polizei sucht Zeugen
Bochum (ots)
Am Freitagvormittag, 15. August, kam es in einem Bochumer Mehrfamilienhaus zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Die Polizei bittet um Hinweise.
Nach bisherigem Kenntnisstand versuchte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gegen 10.45 Uhr, sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung Am Gartenkamp in Bochum - Riemke zu verschaffen.
Die 21- jährige Bewohnerin bemerkte den Einbruchsversuch und ertappte den Unbekannten auf frischer Tat vor ihrer Wohnungstür. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht in unbekannte Richtung.
Beschrieben wird der Unbekannte wie folgt:
-männlich
-"südländisches Erscheinungsbild"
-dunkle Haare mit Mittelscheitel
-trug zur Tatzeit einen Pullover, Jeans und schwarze Schuhe
Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.
