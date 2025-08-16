PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Wohnungseinbruch in Bochum-Riemke - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Am Freitagvormittag, 15. August, kam es in einem Bochumer Mehrfamilienhaus zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigem Kenntnisstand versuchte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gegen 10.45 Uhr, sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung Am Gartenkamp in Bochum - Riemke zu verschaffen.

Die 21- jährige Bewohnerin bemerkte den Einbruchsversuch und ertappte den Unbekannten auf frischer Tat vor ihrer Wohnungstür. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht in unbekannte Richtung.

Beschrieben wird der Unbekannte wie folgt:

   -männlich
   -"südländisches Erscheinungsbild"
   -dunkle Haare mit Mittelscheitel
   -trug zur Tatzeit einen Pullover, Jeans und schwarze Schuhe

Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren