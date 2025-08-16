Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Wohnungseinbruch in Bochum-Riemke - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Am Freitagvormittag, 15. August, kam es in einem Bochumer Mehrfamilienhaus zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigem Kenntnisstand versuchte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gegen 10.45 Uhr, sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung Am Gartenkamp in Bochum - Riemke zu verschaffen.

Die 21- jährige Bewohnerin bemerkte den Einbruchsversuch und ertappte den Unbekannten auf frischer Tat vor ihrer Wohnungstür. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht in unbekannte Richtung.

Beschrieben wird der Unbekannte wie folgt:

-männlich

-"südländisches Erscheinungsbild"

-dunkle Haare mit Mittelscheitel

-trug zur Tatzeit einen Pullover, Jeans und schwarze Schuhe

Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell