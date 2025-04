Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer bei Verkehrsunfall verstorben

Uthleben (ots)

Am Donnerstag ereignete sich ein Verkehrsunfall bei dem ein 63-Jähriger verstarb. Vermutlich aufgrund medizinischer Probleme kam der Mann mit seinem Audi am Ortsausgang Uthleben, in Richtung Sundhausen, von der Fahrbahn ab, durchfuhr ein angrenzendes Feld und kam in der späteren Folge in einem Gartengrundstück zum Stehen. Hier war der Mann reanimierungspflichtig und verstarb, trotz sofort eingeleiteter Sofortmaßnahmen wenig später in einem Klinikum. Ersten Ermittlungen nach steht der Tod des Fahrzeugführers nicht im Zusammenhang mit dem Unfall, vielmehr ist es die Folge gesundheitlicher Probleme. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell