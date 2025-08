Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1437 - Polizei ermittelt nach schwerem Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Samstag (02.08.2025) ereignete sich in der Bürgermeister-Ackermann-Straße ein Verkehrsunfall. Zwei Beteiligte wurden dabei verletzt. Gegen 13.30 Uhr war ein 61-Jähriger mit seinem Auto in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs. Als er die Straße in Richtung Familie-Einstein-Straße verlassen wollte, kam es im Kreuzungsbereich zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Bus, der ebenfalls die Kreuzung passieren wollte. Das Auto des 61-Jährigen wurde über die Straße geschleudert und kam dort zum Stillstand. Der 61-Jährige sowie dessen 49-jährige Beifahrerin mussten anschließend durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Beide kamen mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei klärt nun die genaue Unfallursache. Möglicherweise übersah der 47-jährige Busfahrer eine rote Ampel. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell