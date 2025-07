Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Täter auf frischer Tat gestellt

Saalfeld (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21.00 Uhr, betrat ein bis dato Unbekannter widerrechtlich ein Grundstück in Saalfeld in der Knochstraße. Er entwendete aus dem dort abgestellten PKW einen Geldbeutel. Die Geschädigte verständigte umgehend der Polizei und kurze Zeit später konnten die Beamten den nunmehr 29-jährigen Beschuldigten vorläufig festnehmen. Ebenfalls wurde der Geldbeutel der Frau aufgefunden und konnte dieser wieder übergeben werden. Inwieweit der 29-Jährige auch als Tatverdächtiger für die anderen zahlreichen Einbrüche in PKW's in Saalfeld in Frage kommt, wird nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. Die vorläufige Festnahme wurde am heutigen Vormittag aufgehoben.

