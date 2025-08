POL Schwaben Nord: 1434 - Polizei klärt Umstände: Schwerer Unfall mit E-Scooter

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Freitag (01.08.2025) ereignete sich in der Donauwörther Straße ein Verkehrsunfall. Eine Beteiligte wurde leicht verletzt. Gegen 20.00 Uhr war eine 30-Jährige mit ihrem Skoda in der Donauwörther Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Eschenhofstraße bog die Frau offenbar verbotswidrig nach links ab und übersah dabei eine Straßenbahn, welche in gleicher Richtung unterwegs war. Es kam ...

mehr