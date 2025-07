Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Scooter ohne Versicherungsschutz geführt

Gera (ots)

Gera. Am 24.07.2025 gegen 19:20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei in Gera einen 37-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Nürnberger Straße. An dem genutzten Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht, und ein entsprechender Nachweis konnte vor Ort nicht erbracht werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. (SR)

