Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verstöße gegen die 0,5 Promille Grenze

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 24.07.2025 gegen 19:45 Uhr unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Greiz einen 30-jährigen Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle in der Schopperstraße in Zeulenroda. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und in der Dienststelle ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,28 mg/l, womit der Mann gegen die 0,5 Promillegrenze verstieß und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Ebenfalls am 24.07.2025 gegen 23:12 Uhr ergab die Kontrolle bei einem 42-jährigen Pkw-Fahrer in Seelingstädt ein Wert von 0,39 mg/l. Auch gegen diesen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (BF)

