POL Schwaben Nord: 1435 - Polizei stoppt alkoholisierte E-Scooter-Fahrer

Oberhausen - Am Samstag (02.08.2025) war ein 36-Jähriger alkoholisiert mit einem E-Scooter in der Himmerstraße unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt. Gegen 01.30 Uhr fiel einer Polizeistreife der 36-Jährige auf, als er mit seinem E-Scooter in der Himmerstraße fuhr. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Fahrt war somit beendet. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Nach einer Blutentnahme auf einer Polizeiinspektion konnte der Mann - zu Fuß - den Nachhauseweg antreten. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Bis auf weiteres darf der Mann keine Kraftfahrzeuge mehr führen.

Innenstadt - Am Samstag (02.08.2025) war ein 45-Jähriger mit seinem E-Scooter alkoholisiert in der Straße "An der Blauen Kappe" unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt. Gegen 0.45 Uhr hielt eine Polizeistreife den 45-Jährigen an und führte eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Die Fahrt war somit beendet. Anschließend führten die Beamten einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest bei dem Mann durch, welcher den ersten Verdacht bestätigte. Der Mann muss nun mindestens mit einem Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

