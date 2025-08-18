Polizei Bochum

POL-BO: Graffiti - Tatverdächtige Jugendliche vorläufig festgenommen

Herne (ots)

Am 17. August, gegen 4.30 Uhr, wurden in Herne zwei Jugendliche nach einer Sachbeschädigung durch Graffiti vorläufig festgenommen. Ein Täter ist noch flüchtig.

Die Jugendlichen stehen in Verdacht, mit Sprühfarbe großflächige Graffiti (sog. Tags) an eine Wand und ein Garagentor an der Straße Heitkampsfeld gesprüht zu haben.

Ein 15-jähriger Herner und eine 15-jährige Hernerin konnten noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Ein weiterer Jugendlicher, der dunkle Kleidung trug, flüchtete vor dem Eintreffen der Beamten von der Örtlichkeit.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell