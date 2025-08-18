Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in asiatisches Restaurant: Polizei nimmt zwei Männer fest - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen, 17. August, zwei Männer festgenommen. Sie gelten als dringend tatverdächtig, einen Einbruch in ein asiatisches Restaurant in Bochum-Riemke verübt zu haben. Ein dritter Tatverdächtiger ist noch flüchtig.

Gegen 1.50 Uhr wurde der Einbruchsalarm in dem Restaurant an der Herner Straße 221 ausgelöst. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatten sich drei Täter gewaltsam Zutritt zu dem Lokal verschafft und alle Räume durchsucht. Ein Zeuge, der dies beobachtet hatte, rief den Polizeinotruf 110.

Polizeibeamte nahmen kurz darauf in der Nähe zwei polizeibekannte Tatverdächtige (20 und 21, ohne festen Wohnsitz in Deutschland) vorläufig fest. Die Fahndung nach dem dritten Tatverdächtigen dauert an.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich unter 0234 909-8105 (-4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell