Polizei Bochum

POL-BO: 77-Jährige trifft auf Einbrecher in Bochum - Zeuge findet Teil der Beute in Herne

Bochum, Herne (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch, der sich am Samstag, 16. August, an der Dorstener Straße im Bereich Seilfahrt in Bochum ereignet hat.

Eine 77-jährige Bochumerin befand sich in ihrem Schlafzimmer, als sie gegen 22.45 Uhr Geräusche in ihrer Wohnung hörte. Als sie nachsah, traf sie auf einen Einbrecher. Dieser hatte sich augenscheinlich Zutritt über die Terrassentür verschafft. Der Mann schnappte sich unter anderem die Handtasche der Bochumerin und flüchtete anschließend.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   - 20 bis 30 Jahre alt
   - 1,75 bis 1,80 m groß
   - schlanke Statur
   - dunkel gekleidet, dunkle Kopfbedeckung
   - maskiert

Am Sonntagnachmittag, 17. August, erschien ein Mann (68) auf der Herner Polizeiwache und übergab verschiedene persönliche Gegenstände, die er zuvor im Bereich der Heerstraße in Crange gefunden hatte. Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei um einen Teil der Tatbeute aus dem Bochumer Wohnungseinbruch handelt.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

