Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann? Der Tatverdächtige soll am 29. März 2025 ein Raubdelikt begangen haben.

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/177988

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde diese Fahndung geklärt und durch das LKA gelöscht.

Ein Mann (28, aus Bochum) lernte in den frühen Morgenstunden des 29. März im Bochumer Rotlichtbezirk drei Männer kennen. Das Quartett kaufte sich in einem Supermarkt Alkohol und Tabak und verbrachte einvernehmlich den Tag zusammen. Es liegen Hinweise vor, dass sie polnisch miteinander gesprochen haben.

Gegen 14 Uhr wachte der Bochumer im Bereich der Straße "Im Winkel" auf - mit diversen Verletzungen und ohne seine Wertgegenstände. Eine Zeugin kam ihm zur Hilfe und verständigte die Polizei.

Nach aktuellem Kenntnisstand hatte es zwischen den Männern einen Streit gegeben, in dessen Verlauf der 28-Jährige angegriffen, beraubt und verletzt an einer nahegelegenen Baustelle abgelegt wurde.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

