PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: 68 Verkehrsteilnehmer mit Handy am Ohr erwischt - Schwerpunkteinsatz des Polizeipräsidiums Bochum

POL-BO: 68 Verkehrsteilnehmer mit Handy am Ohr erwischt - Schwerpunkteinsatz des Polizeipräsidiums Bochum
  • Bild-Infos
  • Download

Bochum, Herne, Witten (ots)

Handy am Steuer: Neben Geschwindigkeitskontrollen stand beim Schwerpunkteinsatz des Polizeipräsidiums Bochum am Dienstag, 19. August, vor allem das Thema "Ablenkung im Straßenverkehr" im Fokus.

In Bochum, Herne und Witten stellten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 194 Verkehrsverstöße fest. 68 mal wurde das Mobiltelefon während der Fahrt verbotswidrig benutzt - und zwar nicht nur von Auto-, sondern auch von Fahrradfahrern.

95 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs. Weiterhin zogen die Eisatzkräfte Autofahrer aus dem Verkehr, die nicht angeschnallt waren oder ihre Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert hatten.

Bei einer Fahrzeugführerin bestand der Verdacht, dass sie Kokain und THC konsumiert hatte. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Die Polizei Bochum wird auch in Zukunft konsequent gegen die Hauptunfallursachen - überhöhte Geschwindigkeit, Alkohol und Drogen am Steuer sowie Ablenkung während der Fahrt - vorgehen und somit für noch mehr Sicherheit auf den Straßen in Bochum, Herne und Witten sorgen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 11:33

    POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt: Wer kennt diesen Mann?

    Bochum (ots) - Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann? Der Tatverdächtige soll am 29. März 2025 ein Raubdelikt begangen haben. Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/177988 Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde diese Fahndung geklärt und durch das LKA ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 12:03

    POL-BO: Autofahrerin (42) streift Pferd mit Außenspiegel - Reiterin (51) und Pferd verletzt

    Herne (ots) - Eine Reiterin und ihr Pferd wurden bei einem Verkehrsunfall in Herne-Holthausen am Montag, 19. August, gegen 17.35 Uhr verletzt. Eine Autofahrerin (42, aus Bochum) befuhr die Holthauser Straße in Fahrtrichtung Herne. Nach eigenen Aussagen wurde sie von der Sonne geblendet. In Höhe eines Bauernhofs (Hausnummer 215) streifte sie mit ihrem Außenspiegel ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 04:48

    POL-BO: Fußgängerin (13) nach Unfall mit Linienbus schwer verletzt

    Bochum (ots) - Eine Fußgängerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus am Montag, 18. August, in Bochum-Querenburg schwer verletzt worden. Gegen 15.55 Uhr fuhr eine 50-jährige Busfahrerin aus Bochum auf der Markstraße in Richtung Universitätsstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen trat auf Höhe der Hausnummer 122 eine 13-jährige Fußgängerin aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren